İngiltere'de İmalat Sektöründe Çalışanların Yüzde 11'i AB Vatandaşı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından, ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11'ini Avrupa Birliği'nden (AB) gelen göçmenlerin oluşturduğu bildirildi.



ONS'den yapılan açıklamada çeşitli sektörlerdeki AB göçmeni çalışanların oranlarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11'ini AB ülkelerinden gelen göçmenlerin oluşturduğu ve AB'den gelen çalışanların ülkedeki iş gücüne önemli katkıda bulundukları belirtildi.



AB'den gelen göçmenlerin iş tanımlarından daha donanımlı ve eğitimli oldukları vurgulanan açıklamada, ayrıca göçmenlerin ortalama çalışma saatlerinden daha uzun süre çalışmayı kabul ettikleri belirtildi.



Ülkedeki toptan ve perakende satış ile konaklama ve restoran sektörlerinde çalışan her yedi kişiden birinin göçmen olduğu belirtilen açıklamada, finans sektöründe ise çalışanların yüzde 12'sini yabancıların oluşturduğu ve sektörde AB'den gelen 382 bin göçmenin çalıştığı vurgulandı.



ONS açıklamasında İngiltere'ye Bulgaristan ve Romanya'dan gelen göçmenlerin yüzde 61'inin haftada 40 saatin üzerinde çalıştığı, bu oranın İngiliz vatandaşlarında ise yüzde 32 seviyesinde kaldığı kaydedildi.



Açıklamada, AB'den gelen göçmenlerin yüzde 40'ının çalıştıkları işlerden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu, İngiliz vatandaşlarında ise bu seviyenin yüzde 15 olduğu belirtildi.