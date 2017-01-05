İngiltere'de Hizmet Sektörü Beklentinin Üzerinde Büyüdü

LONDRA (AA) – İngiltere'de hizmet sektörü aralık ayında beklentinin üzerinde büyüme kaydetti.



Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) aralık ayında 54,7 olan beklentinin üzerine çıkarak 56,2 seviyesinde gerçekleşti.



Son verilerle birlikte İngiltere'de hizmet sektörü PMI verisi 2015 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.



Kasım ayında hizmet PMI verisi 55,2 seviyesindeydi.



PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.



Verilere ilişkin olarak Markit Ekonomisti Chris Williamson, "Bu verilerin iyileşmesi İngiltere Merkez Bankasının faizde indirime gitmektense faiz artırımına gitme ihtimalini artırdı." ifadesini kullandı.