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İngiltere'de Hanehalkı Borçlanmasında Rekor Artış
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İngiltere'de Hanehalkı Borçlanmasında Rekor Artış

İngiltere'de hanehalkı borcu, Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de Hanehalkı Borçlanmasında Rekor Artış

İngiltere'de hanehalkı borcu, Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası verilerine göre, geçen yılın kasım sonuna kadarki 12 aylık sürede toplam hanehalkı borcu bir önceki döneme kıyasla yüzde 10,8 artarak 192,2 milyar sterline yükseldi.

Eldeki en güncel verilere göre, İngiltere'de hanehalkı borçlanmasında Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

Verilere ilişkin olarak sivil toplum kuruluşu Step Change'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetine, "ödeme güçlüğü çeken kişilere 12 aylık ek süre tanıyarak borçlarını yeniden yapılandırmaları" çağrısında bulunuldu.

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İngiltere Merkez Bankası, Sivil Toplum Kuruluşu, İngiltere, Sterlin, Hükümet