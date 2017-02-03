İngiltere'de Göbek Marul Karneyle Satılıyor





İspanya'daki kötü hava koşulları nedeniyle İngiltere'de sebze krizi yaşanıyor. Ülkedeki bazı süpermarketler başta göbek marul ve brokoli olmak üzere birçok sebzenin satışını sınırlandırdı.



Tesco adlı süpermarket zinciri müşterilerinin her alışverişinde en fazla üç göbek marul almasına izin veriyor. İngiltere'deki süpermarketlerde satışına sınırlama getirilen diğer sebzeler de patlıcan ve kabak.



Avrupa'nın taze sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılayan İspanya'da geçen yıl meydana gelen sellerde ürünler zarar görmüş ve Ocak ayı boyunca etkili olan soğuk hava şartları çiftçilerin ekim yapmasını engellemişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: göbek Sebzeler karneyle İngilterede marul Birleşik Krallık Tüketim maddeleri satılıyor Gepost: 03 februari 2017