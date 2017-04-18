İngiltere'de Formula 4 Yarışında Korkutan Kaza

İngiltere'de gerçekleştirilen gençler kategorisindeki Formula 4 Şampiyonasında meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.



İngiltere'de Leicestershire bölgesindeki Donington Park'ta gerçekleştirilen gençler kategorisi Formula 4 şampiyonasında korkunç bir kaza meydana geldi. 17 yaşındaki İngiliz pilot Billy Monger'in yarış sıranda araç kamerasından kaydedilen görüntülerde, hızla ilerlediği sırada pistte duran Finli pilot Patrik Pasma'nın aracına arkadan sert bir şekilde çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle İngiliz pilotun araçta sıkışırken, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için Monger yaklaşık iki saat sonra araçtan çıkarılarak hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.



Monger'in sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, bacaklarından ciddi bir şekilde yaralandığı bildirildi. Finli pilotun ise kazadan sonra bilincinin yerinde olduğu araçtan çıkarılırken titizlikle hareket edildiği belirtildi. - LONDRA