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İngiltere'de Finans Kurumları Seçime Hazırlıklı
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İngiltere'de Finans Kurumları Seçime Hazırlıklı

BoE Başkanı Carney, "İngiliz finansal şirketleri seçimlere hazırlıklılar" dedi.

İngiltere'de Finans Kurumları Seçime Hazırlıklı

BoE Başkanı Carney, "İngiliz finansal şirketleri seçimlere hazırlıklılar" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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