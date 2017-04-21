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İngiltere'de Finans Kurumları Seçime Hazırlıklı
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İngiltere'de Finans Kurumları Seçime Hazırlıklı
BoE Başkanı Carney, "İngiliz finansal şirketleri seçimlere hazırlıklılar" dedi.
21 Nisan 2017 Cuma 08:47
BoE Başkanı Carney, "İngiliz finansal şirketleri seçimlere hazırlıklılar" dedi.
Kaynak:
Dunya.com
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