İngiltere'de Erken Seçim Kararıyla Sterlin Yükseldi, Dolar Düştü (2)

İngiliz hükümetinin erken seçim kararının ardından, sterlinin tüm para birimleri karşısında sert yükselişine bağlı olarak, dolar da küresel piyasalarda birçok para birimi ve içeride lira karşısında geriledi.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken seçim kararını açıklamasının ardından sterlin, dolar karşısında altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine çıktı. May'in açıklamasından önce 1.25 dolar olan sterlin, açıklamanın ardından 1.29 dolara kadar tırmandı. Euro da dolar karşısında yükseldi ve 1.06 dolar düzeyinden 1.0732 dolara kadar çıktı.



Dolar 3.6755, euro 3.9465 lirayı gördü



Doların küresel piyasalarda zayıflaması lira karşısında da gerilemesine neden oldu. ABD para birimi dün yükseldiği 1.71 lira düzeyinden 1.6570 liraya kadar çekildikten sonra, yeni günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden yukarıya dönerek 1.6667 lira düzeyine çıktı. Gün ortasına doğru 3.6755 lirayı gören dolar daha sonra 3.66 - 3.67 lira aralığına çekilirken, Parite etkisiyle 1.9217 liraya kadar gerileyen euro da, ilk işlemlerde toparlanarak 3.9465 liraya kadar yükseldikten sonra 3.92 - 3.93 lira aralığına döndü.



Piyasa analistlerine göre, Başbakan May erken seçim kararını, seçimlerden daha güçlü çıkarak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini "piyasalara daha dost" bir müzakere politikasıyla yönetmeyi amaçlıyor; bu durum da, İngiliz para birimi ve diğer varlıklarını güçlendiriyor.



Küresel konjonktür Türkiye'yi desteklemeye başlıyor



İş Yatırım'ın piyasa raporunda, dünya borsalarının, ABD ekonomisinde yavaşlamanın küresel büyümeyi aşağı çekebileceği ile gerilediğine işaret edilerek, "Fed faiz artışı beklentileri Eylül ayına ötelenirken 10 yıllık ABD faizleri ve dolarda sert kayıplar görülüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Piyasalarda hal böyle iken Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomisinin görünümü raporunda küresel büyüme tahminlerini son altı yıldır ilk kez yukarı çekerek 2017 yılı için yüzde 3,5, 2018 için yüzde 3,8 olarak güncelledi. Türkiye için ise 2017 yılında yüzde 2.5, 2018 yılında yüzde 3.3 büyüme öngördü.



"Bu ortamda küresel ekonomisinin hızlanması zor gözüküyor."



"Kim doğru söylüyor? Piyasalar mı, IMF mi? Geçmiş tecrübemiz IMF ile piyasalar arasındaki iddialaşmayı genelde piyasaların kazandığını gösteriyor. Sağlık reformunu Temsilciler Meclisinden geçiremeyen Başkan Trump'ın vergi indirimleri yoluyla ABD büyümesini desteklemesi zorlaştı.



"Bu ortamda küresel ekonomisinin hızlanması zor gözüküyor. Yavaş ABD büyümesi ve düşük faiz ortamı Türkiye gibi dış kaynak ve iç talep ağırlıklı büyüyen ülkeler için kötü bir ortam değil. En büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisinin makul bir hızla büyüdüğü bir ortamda zayıf dolar ve düşük ABD faizleri Türkiye'nin lehine bile olabilir.



"Gelişmeler Borsa İstanbul'un daha güçlü performans sergilemesini destekliyor"



"IMF'nin tersine Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 3.0 - yüzde 3.5 bandına çıkmasını bekliyoruz. Bu uzun girizgah sonrasında, gelelim piyasalara… Referandum gerginliğinin ortadan kalkması, şirketlerin karlılığının artması, doların zayıflaması ve ABD faizlerinin gerilemesi, Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkelere göre daha güçlü performans göstermesini destekliyor. Yeter ki siyasi irade kısır politik tartışmaları geride bırakıp ekonomiye odaklansın."



IMF: İlave baskı nedeniyle ekonomiye yönelik görünümün belirsiz



IMF'nin Nisan ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki (World Economic Outlook),



Türkiye değerlendirmesinde, büyümenin 2017 yılında yüzde 2.5'e yükseleceği belirtiliyor.



Artan politik belirsizlik, güvenlik endişeleri ve liradaki değer kaybı nedeniyle döviz cinsi borç üzerindeki ilave baskı nedeniyle ekonomiye yönelik görünümün belirsiz olduğunu not ediyor.



Ek olarak, tüketici fiyatlarının kur geçişkenliğinin etkisiyle ortalamada yüzde 10.1'e çıkacağını öngören IMF'ye göre işsizlik de yüzde 11.5'e çıkacak. - İstanbul