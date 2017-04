İngiltere'de Erken Seçim Kararıyla Sterlin Yükseldi, Dolar Düştü

İngiliz hükümetinin erken seçim kararının ardından, sterlinin tüm para birimleri karşısında sert yükselişine bağlı olarak, dolar da küresel piyasalarda birçok para birimi ve içeride lira karşısında geriledi.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken seçim kararını açıklamasının ardından sterlin, dolar karşısında altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine çıktı. May'in açıklamasından önce 1.25 dolar olan sterlin, açıklamanın ardından 1.29 dolara kadar tırmandı. Euro da dolar karşısında yükseldi ve 1.06 dolar düzeyinden 1.0732 dolara kadar çıktı.



Doların küresel piyasalarda zayıflaması lira karşısında da gerilemesine neden oldu. ABD para birimi dün yükseldiği 1.71 lira düzeyinden 1.6570 liraya kadar çekildikten sonra, yeni günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden yukarıya dönerek 1.6667 lira düzeyine çıktı. Parite etkisiyle 1.9217 liraya kadar gerileyen euro da, ilk işlemlerde toparlanarak 1.9303 liraya kadar yükseldi.



Piyasa analistlerine göre, Başbakan May erken seçim kararını, seçimlerden daha güçlü çıkarak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini "piyasalara daha dost" bir müzakere politikasıyla yönetmeyi amaçlıyor; bu durum da, İngiliz para birimi ve diğer varlıklarını güçlendiriyor. - İstanbul