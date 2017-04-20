İngiltere'de Erken Genel Seçime Doğru

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, basının ve kurulu düzenin seçimin sonucunu şimdiden ilan ettiğini belirterek, "Benim kuralına göre oynamadığımı söylüyorlar. Haklılar, kuralına göre oynamıyorum. İşçi Partisi hükümeti de onların kurallarına göre oynamayacak." dedi.



Londra'da bugün seçim kampanyasına ilişkin ilk konuşmasını yapan Corbyn, iktidardaki Muhafazakar Partiyi "'zenginlerin ve ayrıcalıklıların partisi" olarak nitelendirdi.



Haziranda yapılacak erken genel seçimin kurulu düzen ile halkın mücadelesi şeklinde geçeceğini savunan Corbyn, "Halkın kazanmasını sağlamak tarihi görevimiz." ifadesini kullandı.



Basının çoğunluğu ve kurulu düzenin seçimin sonucunun şimdiden belli olduğunu söylediklerini aktaran Corbyn, şunları kaydetti:



"Siyasette kurallar olduğunu zannediyorlar. Muktedirlere şapka çıkartarak bu kuralları izlemezseniz, bazı şeylerin değişemeyeceğini kabul etmezseniz, kazanmanızın mümkün olmadığını zannediyorlar. Bizim kazanmamızı istemiyorlar. Çünkü muktedirler değil de biz kazandığımızda, kazanan halk olacak.



Kurulu düzen ve basındaki takipçileri benim kuralına göre oynamadığımı söylüyorlar. Haklılar, kuralına göre oynamıyorum. Seçilecek İşçi Partisi hükümeti de onların kurallarına göre oynamayacak. Onlar dünün kuralları."



İngiltere'nin bir grup seçkin tarafından idare edildiğini belirten Corbyn, ülkedeki sistemi de "hileli" diye nitelendirdi.



"Bu hileli sistemi devireceğiz." diyen Corbyn, zenginlerin İşçi Partisinin iktidara gelmesinden kaygılanmalarının yerinde olduğunu söyledi.



İngiltere'nin dünyanın 6. büyük ekonomisi olduğunu dile getiren Corbyn, "İngiltere halkı bu refahı paylaşmalı." dedi.



Liderliği sürpriz olmuştu



2015 sonunda yapılan İşçi Partisi liderlik yarışında Jeremy Corbyn'e şans tanınmıyordu. Ancak Corbyn parti üyelerinin ezici çoğunluğunun oyunu alarak genel başkan seçilmişti.



Üyelerin desteğine sahip olmasına karşı partinin parlamento grubunun benimsemediği Corbyn, 2016'da bir kez daha liderlik yarışına girmiş ve yine üyelerin çoğunluğunun desteğiyle genel başkan seçilmişti.



İşçi Partisinde Corbyn'e muhalif milletvekilleri, İngiliz siyasetçiyi "aşırı sol" ve "marjinal" olmakla eleştiriyor. Corbyn'in savaş ve nükleer silahlanma karşıtı görüşleri de eleştiri konusu yapılıyor.



Corbyn, İngiltere'nin Afganistan, Irak ve Libya'daki askeri müdahalelerine muhalefet eden siyasetçilerin de başında yer almıştı.



Liderliğe seçilmesini takip eden günlerde İngiliz basınındaki bazı haberlerde, adı verilmeyen askeri yetkililerin Corbyn'in başbakanlığını kabul etmeyecekleri şeklindeki beyanatlarına yer verilmişti.



İngiliz basınında yer verilen yorumların çoğunda, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisinin hazirandaki erken genel seçimde ağır bir yenilgi almasına kesin gözüyle bakılıyor.



Seçim 8 Haziran'da



İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını açıklamıştı.



İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası dün İşçi Partili milletvekillerinin de desteğiyle ülkede normal koşullarda 2020'de yapılması öngörülen genel seçimin 8 Haziran'da yapılmasına onay vermişti.



Parlamentoda başlıca grupları oluşturan Muhafazakar Parti 330, İşçi Partisi 229, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 56, Liberal Demokrat Parti 9 milletvekiline sahip.



Ülkede yapılan son anketlerin erken seçimde sandığa yansıması halinde muhafazakarlar 395, İşçi Partisi 164, liberaller 11, SNP 56 milletvekili çıkarabilir.