İngiltere'de Enflasyon Yüzde 2,3 Seviyesini Korudu
İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla Şubat 2017'deki seviyesini korudu.
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