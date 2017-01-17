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İngiltere'de Enflasyon 2.5 Yılın Zirvesinde
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İngiltere'de Enflasyon 2.5 Yılın Zirvesinde

İngiltere'de enflasyon 2014 yılı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'de Enflasyon 2.5 Yılın Zirvesinde

İngiltere'de enflasyon 2014 yılı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı

Kaynak: Dunya.com

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