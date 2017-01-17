İngiltere'de Enflasyon 18 Ayın En Yükseğinde

LONDRA (AA) – İngiltere'de yıllık enflasyon geçen yılın aralık ayı itibarıyla 1,6'ya yükselerek 2014 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada ülkede yıllık enflasyonun geçen yılın aralık ayında bir önceki aydaki yüzde 1,2 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine yükseldiği kaydedildi.



Beklenti aralık ayında yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 1,4 yükselmesi yönündeydi. TÜFE böylelikle 2014 yılı temmuz ayından bu yana (18 aylık periyotta) en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.



İngiltere'de aralık ayında aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise bir önceki ayda kaydedilen yüzde 0,3'ten 0,5 seviyesine yükseldi.



Beklenti aylık tüketici fiyat endeksinin aralık ayında yüzde 0,3 gerçekleşmesi yönündeydi.



Ülkede aralık ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti.



Aralık ayında yıllık bazlı ÜFE yüzde 2,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.



İngiltere'de geçen yılın kasım ayında konut fiyatları endeksi ise yıllık bazda yüzde 6,1 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 6,7 seviyesinde yükseldi. Geçen yılın ekim ayında konut fiyatları yüzde 6,9 artmıştı.