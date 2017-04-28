İngiltere'de büyüme hızı yavaşladı. 2016'nın son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyen ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 genişledi.
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