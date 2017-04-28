İngiltere'de Büyüme Hızı Yavaşladı

İngiltere'de büyüme hızı yavaşladı.

İngiltere'de Büyüme Hızı Yavaşladı

İngiltere'de büyüme hızı yavaşladı. 2016'nın son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyen ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 genişledi.

Kaynak: Dunya.com

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İngiltere, Ekonomi
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