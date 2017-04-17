İngiltere'de Brighton, 34 Yıl Sonra Premier Lig'e Yükseldi

İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! Championship'in 43. haftası sonunda Brighton üst lige çıkmaya hak kazandı.

RAKİBİ PUAN KAYBEDİNCE GARANTİLEDİ

İngiltere Championship'in 43. haftasında Brighton, evinde ağırladığı Wigan Athletic'i Murray ve March'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken; Derby County ile Huddersfield'ın 1-1'lik beraberliğinin ardından Premier Lig biletini kaptı.

34 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Brighton, tam 34 yıl aradan sonra dünyanın en iyi liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de mücadele edecek.