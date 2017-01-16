İngiltere'de Brexit Takviminin Uzatılması Tartışılıyor





İngiltere'de Brexit referandumu yapıldı, Mart ayında prosedürün işlemeye başlaması kararlaştırıldı fakat tartışmalar bitmedi. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan İngiliz Maliye Bakanı Philip Hammond "AB ile bir ortak pazar anlaşması yapılmadan birlikten çıktıkları takdirde en azından kısa vadede ekonomilerinin zarar göreceğini" savundu. Hammond bu durumda kurumlar vergisini G20 ülkeleri arasındaki en düşük seviyeye çekebileceklerini ve ekonomik modellerinde değişkliğe gidebileceklerini açıkladı.



Hammond'ın bu sözlerine ilk büyük tepki muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'den geldi:



"Avrupa toplumuna bir tür tehditte bulunduğu görülüyor: 'Bize istediğimizi vermezseniz Avrupa'nın kıyısında böyle garip bir şekilde var olacağız' gibi. 'Kurumlar vergisi böyle düşük olacak ve bu şekilde de tüm Avrupa endüstrisinin etkinliğinin altını oyacağız.' Bana gelecekte Avrupa'ya dönük yürütülecek bir ticaret savaşı yöntemi olarak görünüyor. Bu da gidilecek çok makul bir yol gibi değil."



İşçi Partisi lideri Corbyn, May hükümetinin Brexit tutumunu tümüyle "riskli" bir yaklaşım olarak değerlendiriyor ve bu yorumunda da yalnız görünmüyor. İngiliz kamuoyunda Brexit'in en azından daha yumuşak bir geçişe imkan tanıyacak şekilde uzun bir takvime yayılması seçeneği giderek daha güçlü bir şekilde tartışılıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Büyük Britanya ekonomisi uzatılması Brexit tartışılıyor takviminin Avrupa Birliği İngilterede Gepost: 16 januari 2017