İngiltere'de Baskın Erken Seçim Kararı 'Kurnazlık' Tartışması Başlattı

İngiltere'de son yapılan anketlerde muhalefete yüzde 21 fark atan Başbakan Theresa May baskın erken seçim kararı aldı.



Muhalifleri zayıf yakalayan Başbakan May, "Brexit müzakerelerinde ellerinin daha güçlü olması için" 8 Haziran'da erken genel seçimlere gitme çağrısı yaptı. Olası seçimde yüzde 25 oy alacağı öngörülen İşçi Partisi ise alınan kararı destekledi.



İngiliz halkının bir kısmı erken seçim kararını olumlu karşılarken, bir kısmı kurnazlık olarak niteledi:



"Eğer anketlerde yüzde 21 öndeyseniz, hiçbir şey yapmadan oturup cepten yemek yerine şansınızı denerseniz. Atılan adım çok mantıklı."



"Başbakan May adına iyi bir hamle. Ancak seçimde Brexit anlaşmasının yetki için Meclise gönderilmesi gibi bütün tartışmaların bir potada toplanacağından şüpheleniyorum. Çünkü halk bir kez daha söz alacak."



Alınan kararı eleştirenler, erken seçimin ülkeye fayda sağlamayacağını öne sürdü:



"Başbakan May'in, muhalefet çok zayıfken ve güvenilir bir alternatif yokken kasıtlı bir karar aldığını düşünüyorum. Ayrıca ülke için kötü bir haber olduğunu düşünüyorum."



"Seçimin ülkeye yarayacağını düşünmüyorum. Seçim hükümete ve Başbakan'a yarayacak. Bütün samimiyetimle bu kararın ülkeye bir faydası olmayacağına inanıyorum. Biraz daha bölünmüş olacağımızı düşünüyorum, fakat bekleyip göreceğiz."



Brexit kararının ardından bağımsızlık talep eden İskoçya Ulusal Partisi'nin erken seçim kararıyla tekrar harekete geçmesi bekleniyor.



Avrupa Birliği'nden çıkış süreci 29 Mart'ta başlamıştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Brexit İngilterede baskın başlattı kurnazlık seçim kararı erken Birleşik Krallık tartışması Theresa May Gepost: 19 april 2017