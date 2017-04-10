İngiltere'de Aşırı Sağcılara Direnen Genç Kadını Dünya Konuşuyor
İngiltere'de, aşırı sağcı çizgideki English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) Birmingham kentinde düzenlediği eyleminde protestoculara karşı direnen genç kadın Saffiyah Khan'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İngiltere'de, aşırı sağcı çizgideki English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) Birmingham kentinde düzenlediği eyleminde protestoculara karşı direnen genç kadın Saffiyah Khan'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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