İngiltere'de Akaryakıt Fiyatları 18 Ayın En Yükseğinde

İngiltere'de akaryakıt fiyatları, son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



OPEC ve 11 bağımsız petrol üreticisi ülkenin, günlük petrol üretiminin yaklaşık 1,2 milyon varil azaltılması yönündeki kararının ardından İngiltere'de benzin ve dizel yakıt fiyatları Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Akaryakıt fiyatlarında aralık ayında litre başına ortalama 3 peni fiyat artışı uygulandı.



İngiltere'de kurşunsuz benzin fiyatı geçen ayın sonu itibarıyla litre başına 1,1723 sterline, dizel yakıt ise litre başına 1,1963 sterline yükseldi.



İngiliz otomotiv şirketi RAC Sözcüsü Simon Willams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fiyat artışının temelde OPEC'in üretimini azaltma kararından kaynaklandığını ifade etti.