İngiltere'de 1 Milyon Kişiden 'Trump Gelmesin' Dilekçesine İmza





İngiltere'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesini isteyen dilekçe birkaç gün içinde bir milyon imzayı geçti. İngiliz parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan dilekçe, hükümetin bu yıl içinde planlanan Trump ziyaretini iptal etmesini istiyor.



Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize kısıtlama kararı dilekçeye gösterilen ilgiyi de artırdı.



Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Trump'ın vize kararı için "son derece tartışmalı" ifadesini kullandı.



Johnson, "Bu elbette huzursuzluğa neden olan son derece tartışmalı bir politik tercih. Tekrar ediyorum, bizim hükümetimizin alacağı türden bir karar değil. Ancak şunu da hatırlatmama izin verin, ABD ve ülkemiz arasındaki ilişkiler hayati öneme sahip" yorumunu yaptı.



Muhalefetteki İşçi Partisi ise Trump'ı makamında ziyaret eden Başbakan Theresa May'e sert tepki gösterdi.



Gölge kabinenin İşçi Partili Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, kadın hakları söz konusu olduğunda, işkence ve azınlıkların tehdit edilmesi söz konusu olduğunda, Başkan Trump çok tehlikeli bir seviyeye iniyor. Hal böyleyken ona durmasını söyleyecek bir başbakan lazım bize, onun elini tutup usulce yardım öneren değil" diye konuştu.



İşçi Partili Milletvekili, Dennis Skinner, Trump'ın ziyaretine engel olunması çağrısını şu yineledi:



"Uygun olanı yapın ve ziyareti yasaklayın. Bu adam Nelson Mandela'nın izinde yürümeye uygun değil."



Trump'ın Kraliçe II. Elizabeth'in davetlisi olarak Londra'da ağırlanması bekleniyor. Ancak ziyarete karşı çıkanlar, Trump'ın Kraliçe ile görüşmeye layık olmadığını savunuyor.



İngiltere'de 100 bin imzayı geçen dilekçeler parlamentoda görüşülme hakkı elde ediyor. Her ne kadar hükümetin kararlarında etkili olmasa da, söz konusu dilekçenin Başbakan Theresa May'i zor durumda bırakacağı tahmin ediliyor.



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Tags: gelmesin milyon Trump dilekçesine İnternet imza Donald Trump İngilterede kişiden Birleşik Krallık Gepost: 30 januari 2017