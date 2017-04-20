İngiltere Büyükelçisi Moore Ulucanlar'da

Ankara'nın en fazla ziyaret edilen müzesi olma unvanını elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bu sefer de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve görme engelli eşi Maggie Moore'a kapılarını açtı.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi. Çiftin yanlarından ayırmadığı "Yıldız" isimli köpekleri de geziye eşlik etti. İngiliz misafirler, Ulucanlar Cezaevi'nin tarihi dokusuna hayran kaldı. Türk siyasi ve edebi tarihini yakından tanıma fırsatı bulan Richard Moore ve eşine Altındağ Belediyesi personeli de eşlik etti. Çift, önce Hilton Koğuşu olarak adlandırılan bölgeyi gezdi. Daha sonra müşahede odalarını gezerek rehberlerden bilgi alan Moore çifti, balmumu heykellerin yer aldığı 4. Koğuşu da görme fırsatı buldu. Belgesel salonunda afişleri inceleyen çift, mahkumların özel eşyalarının sergilendiği 6. Koğuşu gezdi ve son olarak çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacını yerinde gördü.



Altındağ Belediyesinin bu müzeyi Ankara'ya kazandırarak büyük bir iş çıkardığını belirten Büyükelçi Moore ve eşi, Başkan Veysel Tiryaki'yi tebrik etti. - ANKARA