İngiltere Büyükelçisi Moore'nin Marmaris Ziyareti

İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay'ın eşlik ettiği ziyarette, Büyükelçi'nin eşi görme engelli Magide Moore'a eşlik eden rehber köpek Star ilgi gördü.



Büyükelçi ve beraberindeki heyet, bir otelin kafeteryasında akşam yemeğinde buluştu. Türkçe açıklamalarda bulunan Büyükelçi Moore, "Bizim iki ülke arasındaki ilişkiler geniş bir yelpazeye kapsıyor. Bu ilişkiler güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.



Türkiye ile ticaret alanında 16 milyar dolara ulaşan bir ekonomik bağ olduğunun altını çizen Büyükelçi Moore, "Her iki ülkenin seçkin markaları karşılıklı ticaret yapıyor. Türkiye'de 3 bin tane İngiliz şirket faaliyet halinde. Geçen yıl yaşanan sorunlar nedeniyle İngiliz pazarında Türkiye turizmde bir gerileme oldu. Türkiye için geçen yıl zor yıl idi. Hem çok çevre ülkelerden saldırı oldu hem de 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz döneminde İngiltere olarak Türkiye'nin yanında olduk. Özellikle darbe girişimine çok erken tepki verdik. Ben, Türk bakanları hem aradım hem de mesaj gönderdim. O gece, Türkiye'nin demokrasisini destekliyoruz dedik. Terörizm ile mücadele de ciddi iş birliği içindeyiz. Türkiye, çok güçlü bir ülkedir. Bu tür sıkıntıları aşıyor. Aynı şekilde dost ve müttefiklerinin yardımıyla sıkıntıları kısa sürede aşacaktır. Türkiye'de istikrar, barış ve huzur arttıkça yavaş yavaş güven dönecektir. O güven ile turistler gelmeye başlayacaktır. İngilizler bu sene Türkiye'ye gelecektir. Her şeyin ılımlı olacağını düşünüyorum" dedi.



Marmaris İngiltere Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay ise "İki ülke arasında uzun yıllar sosyal ve ekonomik iş birliği mevcuttur. Bu iş birliği her geçen gün sağlam ilişkilerle güçlenerek devam etmektedir" dedi.



Büyükelçinin görme engelli eşi Magie ile onun rehber köpeği 'Star' da ziyarette yer aldı. Golden Retriever cinsi 'Star' ziyaretin ilgi odağı oldu. - MUĞLA