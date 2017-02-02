İngiltere Brexit Yoluna Girdi



İngiltere parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili müzakereleri başlatması için hükümete yetki verdi.



Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, AB'den ayrılma sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi 114'e karşın 498 oyla kabul edildi. Böylece Brexit süreci ile ilgili Başbakan Theresa May'ın önündeki engel kalkmış oldu.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük çoğunlukla hükümeti desteklerken, Liberal Demokratlar ve İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) üyeleri 'hayır' oyu kullandı.



50. maddenin devreye girmesiyle İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğinin müzakere edileceği iki yıllık süreç başlayacak. Başbakan May en geç 31 Mart'a kadar söz konusu maddeyi devreye sokacaklarını duyurmuştu.



Lizbon Antlaşması, Madde 50



Muhafazakar hükümet, "50. maddenin işletilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor" diyen Yüksek Mahkeme'nin kararına itiraz etmiş, Temyiz Mahkemesi, AB'den ayrılma sürecinin hükümetin tekelinde olmadığına hükmetmişti.



Birleşik Krallık'ta, 23 Haziran'da yapılan referandumda halkının yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Sandıktan çıkan sonuç, AB yanlısı İskoçların bağımsızlık söylemlerini tekrar gündeme taşımıştı.