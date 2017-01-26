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İngiltere Brexit'ten Zarar Görmedi
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İngiltere Brexit'ten Zarar Görmedi

İngiltere ekonomisi Brexit kararı sonrası büyümeyi sürdürdü.

İngiltere Brexit'ten Zarar Görmedi

İngiltere ekonomisi Brexit kararı sonrası büyümeyi sürdürdü.

Kaynak: Dunya.com