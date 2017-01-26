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İngiltere Brexit'ten Zarar Görmedi
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Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek
İngiltere Brexit'ten Zarar Görmedi
26 Ocak 2017 Perşembe 15:17
İngiltere ekonomisi Brexit kararı sonrası büyümeyi sürdürdü.
İngiltere ekonomisi Brexit kararı sonrası büyümeyi sürdürdü.
Kaynak:
Dunya.com
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[9201146] Dunya.com
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