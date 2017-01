İngiltere Başbakanı Theresa May ABD'de

İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ı makamında ziyaret eden ilk hükümet lideri olacak.



May, ülkesi ile Washington arasındaki sıkı ilişkileri daha da güçlendirme hedefiyle ABD'de. Başbakan ilk olarak Philedelphia'da Cumhuriyetçi partinin yıllık kongresine katıldı. Burada partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan İngiltere Başbakanının gündeminde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden küresel konulara kadar birçok konu vardı.



May konuşmasına ise "İki ülke arasındaki özel ilişkileri yenilemeliyiz. Ele ele vererek modern dünyada yeniden birlikte liderlik etme şansımız var" sözleriyle başladı.



Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrıladıktan sonra tek pazarda kalamayacağını belirtmesinin ardından ABD ile olan ticari anlaşmalar öne çıkmıştı. May'in ABD ziyaretinin de "AB'nin ötesinde de kendimize bir gelecek oluşturabiliriz" mesajını taşıdığı belirtiliyor.



May ayrıca konuşmasında Rusya'ya da değindi. May, "Konu Rusya'ya geldiğinde Başkan Reagan'ın Michail Gorbachev ile yaptığı müzakerelerde söylediği sözü hatırlamak gerekli; "güven ama doğrula". Putin'le olan ilişkilerde de benim tavsiyem "Birlik ol ancak dikkat et" dedi.



Trump da İngiltere Başbakanı May ile kuracakları ilişkiyi, 1980'lerde ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan ile İngiltere'nin eski ve ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher arasındaki yakın ilişkiye benzetiyor.



"En önemli kurum ulus devlet olmalıdır" diyen Başbakan konuşmasında ayrıca "Güçlü uluslar güçlü kurumlar oluşturur. Bu da dünyamıza istikrar getiren uluslararası ortaklıklar ve işbirliğinin temelidir" sözlerine yer verdi.



Trump ile May'in Brexit sonrası uluslararası ilişkilerin nasıl şekil alacağını görüşmesi bekleniyor. Diğer gündem maddeleri arasında ticari anlaşmalar, güvenlik konuları öne çıkıyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Başbakanı euronews ABDde May İngiltere news Theresa Gepost: 27 januari 2017