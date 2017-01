İngiltere Başbakanı May Washington'da Trump'la Görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May gelecek hafta ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Washington'a gideceğini söyleyerek "Trump'la cuma günü görüşeceğim. Konuşacağımız birçok konu olacak. İki ülke arasındaki 'özel ilişkiyi' daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



May, İngiliz yayın kurumu BBC'de yayınlanan "Andrew Marr" programında yaptığı açıklamada, ülkesiyle ABD arasındaki "özel ilişkilerin" güçlü olduğunu belirterek "Bu görüşmede gelecekteki ticari ilişkilerimizi konuşacağız. Terörle mücadele, Suriye'deki savaş gibi dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları da görüşeceğiz." diye konuştu.



Trump'ın önceki gün yemin töreninde yaptığı konuşmayla ilgili May, ABD'nin yeni başkanının konuşmasında açık bir mesaj verdiğini, bu mesajın da ülkesinin çıkarlarına öncelik vereceğini söylemesi olduğunu, her ülke liderinin ülkesinin çıkarlarına öncelik verdiğini bildirdi.



İngiltere Başbakanı May, Trump'la görüştüğünde iki ülke arasındaki mevcut "özel ilişkileri" daha da geliştirmeyi ele almayı amaçladığını kaydetti. Kadınların dünya genelindeki Trump karşıtı yürüyüşünün anımsatılması üzerine May, şöyle konuştu:



"Donald Trump'ın kadınlarla ilgili bazı söylemlerinin kabul edilemez olduğunu daha önce de söyledim. Bazı sözleriyle ilgili kendisi de özür diledi zaten. Ben orada Birleşik Krallık'ın kadın başbakanı olarak bir görüşme yapacağım. Birleşik Krallık'ın ikinci kadın başbakanı olmaktan gurur duyuyorum. Kadın haklarını her zaman savunmuş ve korumuş biriyim. Kabul edilemez bulduğum bir şey olursa bunu Trump'a söylemekten çekinmeyeceğim."



"Kötü anlaşmayı kabul etmeyeceğim"



May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış stratejisi hakkında bu hafta yaptığı konuşmayla ilgili, Brexit sürecinde AB ile iyi bir ticari anlaşmaya varılabileceğini kaydederek anlaşma sürecinde İngiliz ekonomisinin rekabet gücünü korumaya çalışacağını ve Brüksel ile "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini ifade etti.



Theresa May'e, İngiliz basınında bugün yer alan ve kamuoyundan gizlenen "İskoçya'daki Trident nükleer silah sistemindeki arıza dolayısıyla yanlışlıkla yapılan füze demesiyle" ilgili daha önce bilgisi olup olmadığı soruldu. May, soruya yanıt vermekten kaçınırken "Trident nükleer sistemimize güvenen ve bu sistemin ülkemizin savunması için gerekliliğine inanan biriyim. Sistemle ilgili testler her zaman yapılıyor." dedi.



Sunday Times gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, "Florida kıyılarındaki bir İngiliz denizaltısından geçen yıl haziran ayında Trident sistemindeki bir arıza nedeniyle yanlışlıkla füze fırlatıldığını" yazdı.