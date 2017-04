İngiltere Başbakanı May, Kanadalı Mevkidaşı Trudeau ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.



Başbakanlık açıklamasında, May ile Trudeau arasında dün gece gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile ABD'nin bu ülkeye yönelik operasyonunun ele alındığı bildirildi.



İki liderin de görüşmede, ABD'nin Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin söz konusu eyleminin Suriye rejiminin kimyasal saldırısına "uygun bir karşılık" olduğuna inandığı yinelendi.



Açıklamaya göre, Suriye'de siyasi çözüm bulunması için Rusya'nın nüfuzunu kullanmasının önemi konusunda hemfikir olan May ve Trudeau, Suriye'de bir daha kimyasal silah kullanılmamasının garanti edilmesi için uluslararası toplumun geri kalanıyla iş birliği yollarını da görüştü.



Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyareti öncesinde, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlarının G7 ülkelerini net bir tutum etrafında birleştirmek ve Tillerson'a destek sağlamak için çalıştıkları vurgulandı.



May ve Trudeau'nun Suriye'deki çatışmayı sona erdirecek ve kalıcı barış ile istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılması için iş birliğini sürdürmekte mutabık kaldığı da kaydedildi.