İngiltere Başbakanı May'in Riyad Temasları

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ürdün temaslarının ardından Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geldi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'a gelen İngiltere Başbakanı May ve beraberindeki heyet, Kral Selman askeri üssünde Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdulaziz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Başbakan May, resmi temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Başkanı Muhammed bin Nayif ile bir araya geldi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanları kapsayacak şekilde geliştirilmesi, terör ve şiddet ile mücadele, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konuların konuşulduğu belirtildi.



Başbakan May ve Veliaht Prens bin Nayif'in görüşmesinde Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Adil bin Cubeyr, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Emir Muhammed bin Nevvaf bin Abdulaziz, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Mebahis Genel Direktörü General Abdulziz bin Muhammed el-Huyrini ve Genel İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan ve İngiltere tarafından İngiltere'nin Riyad büyükelçisi Simon Collis, Başkanlık Ofisi Müdürü Fiona Mcleod Hill, Başbakan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Lyall Grant, Ortadoğu Savunma Müsteşarı General Thomas Anthony Beckett ve diğer yetkililer hazır bulundu.