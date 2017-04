İngiltere Başbakanı May 8 Haziran'da Erken Seçim İstedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da genel seçimlere gidilme çağrısı yaptı.



May, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin başladığı bir dönemde parlamentoda birlik görmek istediğini ancak ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.





İngiltere Başbakanı, "Önümüzdeki yıllara ilişkin netlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak ve almak zorunda olduğum kararlar için sizin desteğinizi istemekten geçiyor" dedi.





May, daha önce erken seçime gidilmeyeceğini ve genel seçimlerin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını belirtmişti.



May'in erken seçim planının hayata geçirilmesi için daha önce seçimlerin beş yılda bir yapılmasını düzenleyen yasanın değiştirilmesi gerekiyor.



Bunun için de meclisin üçte ikisinin desteğinin alınması öngörülüyor.



İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı.



Ayrıntılar geliyor...