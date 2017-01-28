İngiltere Başbakanı ile Görüşen Erdoğan: Süreç Farklı Konuma Gidecektir

İngiltere Başbakanı Theresa May, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından iki lider kısa bir açıklama yaptı. İngiltere ile ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Bundan sonraki süreç, Türkiye ile İngiltere arasında çok daha farklı konuma gidecektir" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

"Bu görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Türkiye-İngiltere zaten müşterek hareket edebilen iki ülke. İki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki süreç, Türkiye ile İngiltere arasında çok daha farklı konuma gidecektir.

"STRATEJİK ORTALIK KONUSUNU KONUŞTUK"

Şu anda 15.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Aramızda stratejik ortaklık konusunu konuştuk. 2010 yılında attığımız bu adımın gelişerek devam etmesini konuşarak.

"BİZİ MUTLU EDECEKTİR"

Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmesi sevindirici. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımlara girmesi de bizi mutlu edecektir.

"SOMALİ VE KIBRIS MESELELERİNİ KONUŞTUK"

Suriye ve Irak iki ülke açısından büyük anlam ifade ediyor. Koalisyonla ilişkileri farklı bir konsepte oturtmak istiyoruz. Astana ve Cenevre süreçlerini aramızda konuştuk. Somali ve Kıbrıs meselelerini konuştuk. 3 garantör ülke, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs'ta neler yapabiliriz, bunları aramızda görüştük. Ben gerçekten, attığımız adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Gerek istihbarat gerekse savunma teşkilatlarımızın birlikte çalışmasıyla bu sürecin devam edeceğine inanıyorum."

May'in açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, Birleşik Krallık'ın en köklü dostlarından biridir. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit ettiler.

"İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Suriye'de barışın koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programıyla savunma alanındaki işbirliğimizi arttıracağız. Mevcut ilişkileri daha ileri taşıma niyetindeyiz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin de çıkarına olacaktır.

Çok farklı konuları ele aldık. Tüm bunların altında yatan önemli nokta şu oldu. İki ülke ilişkilerini daha da ileri taşımalıdır."