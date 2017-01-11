Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İngiltere, AB Çalışanları İçin Bin Sterlin Talep Etmeye Hazırlanıyor
Ara
BİST 77.667 %0,35
DOLAR 3,8685 %-0,00
EURO 4,0923 %0,03
PARİTE 1,0577 %0,03
ALTIN 148,16 %0,02
FAİZ 11,55 %4,81
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İngiltere, AB Çalışanları İçin Bin Sterlin Talep Etmeye Hazırlanıyor

LONDRA (AA) – İngiltere'nin Göçten Sorumlu Bakanı Robert Goodwill, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından AB vatandaşlarını çalıştıran işverenlerden kişi başına yıllık bin sterlin talep edilebileceğini belirtti.

İngiltere, AB Çalışanları İçin Bin Sterlin Talep Etmeye Hazırlanıyor

LONDRA (AA) – İngiltere'nin Göçten Sorumlu Bakanı Robert Goodwill, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından AB vatandaşlarını çalıştıran işverenlerden kişi başına yıllık bin sterlin talep edilebileceğini belirtti.

Goodwill, Lordlar Kamarası'ndaki konuşmasında, "Bu yıl nisan ayında AB dışından çalışanlar için ek ücretlendirme getiriyoruz. Hintli bir bilgisayar programcısını dört yıllık kontratla çalıştırmak istiyorsanız vize ücretlerine ve oturum testi ücretlerine ek olarak yıllık bin sterlin ödemeniz gerekecek. İşverenin 4 yıllık kontrat karşılığında 4 bin sterlin ödemesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Benzer bir uygulamanın İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından AB vatandaşları için de uygulanabileceğini belirten Goodwill, "Bu halihazırda AB dışı vatandaşlar için geçerli. Bunun AB vatandaşlarına da uygulanabileceği önerildi." diye konuştu.

Goodwill, AB ile yapılacak müzakerelerin sonunda nasıl bir göç politikasının oluşacağına dair şimdiden spekülasyonda bulunmak istemediğini belirterek, "Ek ücretler, İngiliz ekonomisi ve gözardı edilmiş olduklarını hisseden İngiliz çalışanlar için faydalı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Lordlar Kamarası, Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Spekülasyon, İngiltere, Müzakere, Politika, Sterlin, Ekonomi, Londra