İngiltere 8 Haziran'da Erken Seçime Gitmeyi Planlıyor (3)

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken genel seçime gitmeyi planladıklarını açıkladı.



May, "Ülke Avrupa Birliğinden çıkma kararı aldığından beri İngiltere kararlı ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaya başladı ve ben başbakan olduğumdan beri hükümet bunu sağlıyor." dedi.



Ülkenin bir genel seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen May, bu kadarı yakın zamanda ve istemeyerek aldığını belirterek, "Şu an bunun için tek bir şansımız var." dedi.



May, yarın Avam Kamarası'na 8 Haziran tarihinde gerçekleşmesi planlanan genel seçim için teklif sunacağını söyledi.



Seçimde oyların üçte ikisini alması gereken, Sabit Süreli Kanun'a tabi olan May'in, muhalefet partilerinin desteğini almak için görüşmeler yapması bekleniyor.



İngiltere İşçi Partisi ve Muhalefet lideri Jeremy Corbyn, Başbakan May'in seçim kararını olumlu karşılayarak, insanlara çoğunluğun menfaatini gözeten bir hükümet için oy kullanma fırsatı olarak değerlendirdi.



Corbyn yaptığı açıklamada, "İşçi Partisi, ekonomiyi yeniden inşa etmeyi başaramayan, hayat standartlarını düşüren ve eğitim ve ulusal sağlık sisteminin bütçesini düşüren bir hükümete etkili bir alternatif olmayı öneriyor." dedi.



Geçtiğimiz birkaç hafta süresince, İşçi Partisi'nin net ve güvenilir politikalar üretmek için çalıştığını söyleyen Corbyn, "İşçi Partisi'nin İngiltere vatandaşlarının haklarını nasıl koruyacağını göstermek için sabırsızlanıyoruz." dedi. - Londra