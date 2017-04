İngiltere 8 Haziran'da Erken Seçime Gitmeyi Planlıyor (2)

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken genel seçime gitmeyi planladıklarını açıkladı.



May, "Ülke Avrupa Birliğinden çıkma kararı aldığından beri İngiltere kararlı ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaya başladı ve ben başbakan olduğumdan beri hükümet bunu sağlıyor." dedi.



Ülkenin bir genel seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen May, bu kadarı yakın zamanda ve istemeyerek aldığını belirterek, "Şu an bunun için tek bir şansımız var." dedi.



May, yarın Avam Kamarası'na 8 Haziran tarihinde gerçekleşmesi planlanan genel seçim için teklif sunacağını söyledi.



Seçimde oyların üçte ikisini alması gereken May'in, muhalefet partilerinin desteğini almak için görüşmeler yapması bekleniyor. - Londra