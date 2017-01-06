LONDRA (AA) – İngiltere'de Noel ve yeni yıl döneminde mağaza satışları beklentinin altında kalırken, internet üzerinden yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında artış kaydetti.
BDO Mağaza Satış Ölçümüne göre İngiltere'de Noel ve yeni yıl satışlarının gerçekleştiği aralık ayında mağazalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 daha az satış yaptı.
Öte yandan İngiltere'de geçen yılın aralık ayında online satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19'luk artış kaydetti.
Özellikle Noel haftası olarak bilenen 25 Aralık'a kadarki bir haftalık dönemde internet üzerinden satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artış görüldü.
İngiltere'de toplam perakende satış içerisinde internet üzerinden yapılan satışların payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan BDO Toptan ve Perakende Satış Sorumlusu Sophie Michael, aralık ayında mağazalardaki satışların hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.
Aralık ayında mağaza satışlarının 2015 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalmış olduğunu belirten Michael, 2015'teki satış seviyesinin 2014'e oranla yüzde 5,3 daha düşük olduğunu hatırlattı.
İngilizler Noel Alışverişinde İnterneti Tercih Etti
LONDRA (AA) – İngiltere'de Noel ve yeni yıl döneminde mağaza satışları beklentinin altında kalırken, internet üzerinden yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında artış kaydetti.
LONDRA (AA) – İngiltere'de Noel ve yeni yıl döneminde mağaza satışları beklentinin altında kalırken, internet üzerinden yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında artış kaydetti.
-
Tam 15 milyon doların akıbeti belli oldu
-
Milyonlarca genci ilgilendiren kararı bakan açıkladı!
-
Ekmeğe sürülecek kahvaltılığın yeni hali!
-
İşte dünyanın en dakik ülkesi!
-
82 yaşında ama hasta eşi için yaptığı gözlerinizi yaşartacak
-
Torununa bakan nineler ne kadar alacak?
-
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü!
-
İstanbul Valiliği resmen uyardı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın