İngilizce Konuşma Gecesi, 26 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle...



"Anlıyorum ama konuşamıyorum."



Bu cümle size tanıdık mı geldi? İngilizce konuşurken hangimiz zorlanmıyoruz ki? gözümüzü korkutan dil kuralları, zor telaffuz edilen kelimeler, istisnalar ve saymakla bitmeyen zaman zarfları...



Şimdi bunları aşmanın tam sırası. Artım projects ailesinin düzenlediği ingilizce konuşma gecesi bu korkularınızı yenmeniz için biçilmiş bir kaftan.



Kendinizi rahat hissedebileceğiniz, yeni arkadaşlıklar edinerek hoş vakit geçirebileceğiniz ve aynı zamanda eğitici olan bu geceye hepiniz davetlisiniz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Kategori : İngilizce Konuşma Gecesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır