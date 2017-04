İngiliz Yarış Atına Müthiş Operasyon

İngiliz yarış atı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Alman uzmanların da katıldığı tedavi esnasında veteriner fakültesi öğrencileri canlı canlı ders yapma imkanı buldular.



Kısmi gırtlak felci (kornaj) şüphesiyle Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi'ne sevk edilen safkan İngiliz yarış atı yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.



Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi At Cerrahi Kliniği Başkanı Prof. Dr. Michael Röcken, işbirliği anlaşması bulunan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gelerek at hekimliği alanında derse katıldı. Asistan ve konuya ilgili öğrencilerin hazır bulunduğu derse Gemlik Askeri Veteriner Okulu'ndan veteriner hekimler de eşlik etti. Dersin sonunda Türkiye Jokey Kulübü (TJK) hekimleri tarafından kısmi gırtlak felci şüphesi ile UÜ Veteriner Fakültesi'ne sevk edilen safkan İngiliz yarış atının muayenesi ve tedavisi Prof. Dr. Michael Röcken ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından gerçekleştirildi. Muayenenin ardından endoskopik kontrolleri yapılan yarış atına ertesi gün lokal anestezi altında gırtlak felcinde solunum yolunu rahatlatmak için dikiş uygulanması (laringoplasti) operasyonu yapıldı.



Eski sağlığına kavuşacak



Operasyon ve yapılan işbirliği konusunda açıklamada bulunan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay; "Kural olarak genel anestezi altında yapılan bu operasyon, ciddi bir ekonomik değeri bulunan atı yatıp-kalkma ve genel anestezi riskine atmamak adına travayda lokal anestezi altında yapıldı. Öğrencilerin büyük ilgisiyle izlenen bu operasyon yaklaşık bir saat sürdü. Operatif girişim aynı anda endoskopik görüntü altında kontrol edildi. Operasyonu sıkıntısız olarak geçiren atın evine gitmesi ve yaklaşık 6 haftalık istirahat döneminden sonra tekrar yarış sahalarına dönmesini bekliyoruz. Söz konusu uygulama asistan konumundaki öğrencilerin veteriner hekimlik eğitim programlarında kalitenin devamlılığının sağlanmasında, cerrahi alanda at hekimliğindeki eksikliklerinin giderilmesinde ve deneyimlerinin artırılmasında önemli faydalar sağlıyor" dedi. - BURSA