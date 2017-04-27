İngiliz Taraftarlar, Rakip Takım Taraftarı Sandıkları Kişiyi Hastanelik Etti

İngiltere'de Tottenham taraftarları, Chelsea'li sandıkları bir Tottanham taraftarının göz yuvalarını, çenesini ve kafatasını kırdı.

Michael Voller, Cumartesi günü Wembley Stadı'nda Chelsea ile Tottenham arasında oynanacak maç sonrası saldırıya uğradı.

"GÖRME BOZUKLUĞU YAŞAYABİLİR"

Bir grup Tottenham taraftarı tarafından dövülen Voller, hastaneye kaldırıldı. Doktoru, genç taraftarın görme bozukluğu yaşayabileceği söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten polis, görgü tanıklarından iş birliğinde bulunmalarını talep etti.