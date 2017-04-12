İngiliz Taraftarlar Madrid'i Karıştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Atletico Madrid-Leicester City maçı öncesinde Madrid'e gelen İngiliz taraftarlar olay çıkardı.



Madrid'in Mayor meydanında dün akşam toplanan 70 kadar Leicester City taraftarı, çevreye zarar vermeye başlayınca İspanyol polisi müdahale etti. Kendilerini uyaran İspanyol polisine şişe atarak karşılık veren İngiliz taraftarının çıkardığı olaylarda 3'ü polis 2'si taraftar 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İspanyol polisi, 8 İngiliz taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.



Öte yandan, bu akşam oynanacak karşılaşma için Madrid'e yaklaşık 3 bin Leicester City taraftarının geldiği belirtildi. Özellikle dün oynanması gereken Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamaların ardından Atletico Madrid-Leicester City karşılaşması için öngörülen güvenlik önlemlerinin daha da artırıldığı kaydedildi.