İngiliz Sterlini Ortak Pazara Erişim Endişeleriyle Zayıflıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecinde ortak pazardan da çıkabileceğine dair endişelerin artmasıyla sterlin ABD doları karşısında son üç ayın en düşük seviyesini gördü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın AB'den ayrılık sürecinin detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması beklenirken, ülkenin ortak pazardan da ayrılabileceğine yönelik artan endişelerle İngiliz sterlini dolar karşısında 1,20 seviyesinin altını gördü.



İngiliz sterlini avro karşısında ise Asya piyasalarında yüzde 1 değer kaybederek 1,13 seviyesini gördü.



Londra merkezli analistler İngiltere Başbakanı May'in yarınki konuşmasında ülkenin ortak pazardan da çıkacağı yönünde bir açıklama yapabileceğini belirtiyor.



İngiltere'nin 500 milyon nüfuslu Avrupa pazarına erişiminin devam edemeyebileceği, ek gümrük uygulamaları ile ülkenin rekabet gücünün zayıflayabileceği yönündeki endişeler referandumdan bu yana İngiliz sterlininde yüksek oynaklığa neden oluyor.



Geçen yılın haziran ayında yapılan AB referandumundan bu yana sterlin ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hafta sonunda yaptığı açıklamada ülkenin ortak pazara erişiminin devam etmesi konusunda anlaşma sağlanamaması halinde, İngiltere'de kurumlar vergisinin azaltılarak rekabet gücünün artırılabileceğini söylemişti.