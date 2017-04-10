Ingiliz Sevgililer Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan 3 yatta çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan İngiliz sevgililer, adliyeye sevk edildi. Marmaris Yat Limanı'nda dün sabaha karşı bir yatta meydana gelen yangın, kısa sürede yakınındaki 2 yata daha sıçradı. Yangında yatta bulunan Ekrem Gökçe (63) hayatını kaybederken, yaralanan Türker Demir ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, kundaklama şüphesiyle olayla ilgili inceleme başlattı. MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, yangından hemen önce yattan çıkan bir kişiyi belirledi. Yapılan araştırmada yata giren kişinin İngiliz uyruklu Billy Clark (34) olduğu tespit edildi. Turunç'ta bir villada jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edilen Clark'ın ifadesinde, Marmaris'e sevgilisi Glover Rosik Patrica (24) ile birlikte tatile geldiğini, Turunç'ta bir arkadaşının villasında kaldığını söylediği öğrenildi. Gece geç saatlere kadar sevgilisi ile Barlar Sokağı'nda eğlenip alkol aldıktan sonra Turunç'a dönmek üzere yat limanına geldiğini belirten Clark'ın çok sarhoş olduğunu ve dinlenmek için yata çıktığını, daha sonra olanları ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine şahsın sevgilisi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Billy Clark ve sevgilisi Glover Rosik Patrica, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.