Ingiliz Savaş Gemisi Istanbul Boğazı'ndan Geçti
Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAİngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı.
Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
İngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü.
Gemiye Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.