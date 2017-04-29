Ingiliz Savaş Gemisi Istanbul Boğazı'ndan Geçti

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA



İngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü.



Gemiye Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.