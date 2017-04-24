Ingiliz Savaş Gemisi Istanbul Boğazı'ndan Geçti
İngiliz donanmasına ait bir savaş gemisi Sarayburnu açıklarından girdiği İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
İngiliz donanmasına ait bir savaş gemisi Sarayburnu açıklarından girdiği İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. İngiliz Donanmasına ait D32 borda numaralı savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na girdi. Güvertesinde asker bulunmadan İstanbul Boğazı'nda seyreden savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.
(Hüseyin Coşkun/İHA)