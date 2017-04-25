Ingiliz ressam Ned Pamphilon, Anıtkabir'de tuvalinin başına geçti



İSTANBUL'a, İstanbul Boğazı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlık duyduğunu belirterek, sanat çalışmalarını İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'de de sürdüren ressam Ned Pamphilon; 23 Nisan etkinliği kapsamında küçük ressamlarla birlikte Anıtkabir'de tuvalinin başına geçti.



'BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR' KOMPOZİSYONU BOYANDI



İngiliz Ressam Pamphilon, beraberindeki bin çocuk ve onların aileleriyle beraber Küçük Ressamlar Anıtkabir'de projesiyle üçüncü kez Anıtkabir'de tuvalinin başında yerini aldı.



Ankara'da kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Anıtkabir'e akın eden küçük ressamlar, aileleriyle 12.30-17.30 saatleri arasında başarılı bir sanat çalışmasına imza attı. Anıtkabir'deki etkinlikte 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' adlı tablo, ressam Pamphilon tarafından akrilik boyayla tamamlandı. Küçük ressamların el izleri ve kalp boyamalarıyla ise Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü 'Bütün ümidim gençliktedir' kompozisyonu boyandı.



İngiliz ressam Pamphilon'un sanat çalışmalarını yöneten 'İstanbul 1881' markasının Genel Müdürü Alp Armutlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi İstanbul ve Mustafa Kemal'e büyük bir sevgi ve saygı ile farklı açılardan bakabilmeyi başaran Ned'in projelerini desteklemek ve yürütmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Ned Pamphilon ve Küçük Ressamlar Anıtkabir'de projesi her yıl daha kalabalık ve daha büyük bir coşku ile düzenleniyor, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bizleri Anıtkabir'de yalnız bırakmayan tüm küçük ressamlara ve ailelerine gönülden teşekkür ediyoruz