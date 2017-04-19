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İngiliz Parlamentosu Erken Seçimi Onayladı
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İngiliz Parlamentosu Erken Seçimi Onayladı

İngiliz parlamentosu, hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararını onayladı.

İngiliz Parlamentosu Erken Seçimi Onayladı

İngiliz parlamentosu, hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararını onayladı.

Kaynak: Dunya.com

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Parlamento, Hükümet, Erken Seçim