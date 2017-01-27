İngiliz Otomotiv Sektörü Çin ile İş Birliğini Artırmak İstiyor

İngiltere'de üretilen otomobil sayısı, 2016'da son 17 yıldaki en yüksek seviyeye çıkarak 1 milyon 720 bini aştı.

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT), dünyanın en büyük otomotiv piyasasına sahip Çin'den İngiliz otomobillerine 2016 yılında gelen talebin önceki yıla göre yüzde 3,1 arttığını açıkladı.

Çin, AB ve ABD'nin ardından İngiliz otomobilleri için üçüncü büyük ihracat piyasası konumunda.

Derneğin başkanı Mike Hawes, İngiliz otomotiv sektörü için son derece büyük önem taşıyan Çin'in, İngiltere'nin ham madde ve yedek parça alanlarındaki en önemli ticari ortaklarından olduğunu hatırlattı. Hawes, iki taraf arasında otomotiv alanındaki işbirliğinin yoğunlaşmasını arzuladığını ifade etti.

Verilere göre, İngiltere'de otomobil üretimi 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak, 1999 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın, başlıca dış piyasalardan gelen talebin artmasından kaynaklandığı belirtiliyor.