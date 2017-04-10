Ingiliz Okulları'nın yeniden açılması için eski öğrenciler seneler sonra bir araya geldi



İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU İngiliz Kız Ortaokulu ve İngiliz Erkek lisesi eski öğrencileri, okullarının yeniden hayata geçmesi için 70, 80 yıl sonra yeniden bir araya geldi.



1849 yılında açılan Beyoğlu İngiliz Kız Ortaokulu (EHSG) ile 1911'de Sultan V.Murat tarafından bağışlanan Nişantaşı'ndaki yerinde devam eden İngiliz Erkek lisesi (EHSB), Lozan mevzuatı sonucu öğrenci sayısını arttırmadaki sınırlamalar nedeniyle zaman içinde masraflarını karşılayamayınca 1979 yılında Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ve İngiltere Büyükelçisi Derek Dodson'un imzaladığı bir protokol ile devlete devredilmişti. İyi eğitimli kız ve erkek öğrenciler yetiştirerek topluma kazandırmak amacıyla kurulan her iki İngiliz Okulu'nun yeniden hayata geçmesi için bir araya gelen eski öğrencileri renkli görüntülere sahne oldu.



Bir süredir okullarını yeniden hayata geçirmek üzere çalışmalar yapan ve aralarında birçok akademisyen, diplomat, hukukçu ve iş adamı bulunan eski öğrencilerin kurduğu platform, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Galatasaray'daki binasında Başkonsolos Judith Slater'in himayesinde verilen kokteylde bir araya geldi.



Gecede, eşi de High School mezunu olan Devlet Sanatçısı İdil Biret de verdiği resitalle büyük beğeni topladı.



"EĞER BİRİNİ YABANCI LİSANDA GÜLDÜREMİYORSANIZ, O LİSANI BİLMİYORSUNUZ DEMEKTİR"



Yemekte sorularımızı yanıtlayan İngiliz Erkek Lisesi mezunu Metin Cangör, şunları söyledi:



"Türkçe dersleri hariç bütün hocalarımız İngiliz'di. Belki de Türkiye'de hiç olmayacak şekilde fevkalade disiplinli bir okuldu. İç ayakkabıları ayrıydı, dış ayakkabıları ile içeri girilmezdi. Öğrencilere kavga etmeden müsabaka veya atletizm yapıp bir arada aynı sınıfta olmayı öğreten 4 tane kulüp vardı. Daha buna benzer birçok şey yapılıyordu. Fakat maddi imkansızlıktan ve Lozan Anlaşmasına göre okulu büyütmeleri yasak olduğundan 1979 yılında Türk Hükümetinden bağış aldıkları için tekrar Türk Hükümetine iade ettiler. Orası da şimdi küçücük bir Nişantaşı Anadolu Lisesi oldu. Halbuki Nişantaşı'nda büyüğü de var. Şimdi bizim istediğimiz daha iyi bir yerde, Göktürk mevkiinde, spor sahalarıyla büyük bir İngiliz Koleji açmak ve zamana uygun olarak en müsait şekilde, çocukları disiplinli yetiştirip en iyi İngilizceyi öğretmek. Çünkü ben 40 küsur senedir yurtdışında görev yaptım Türklerin en büyük eksikliği iyi lisan bilmemeleri. Bir lisanı iyi bilmeniz o lisanın anadilindeki bir insanı şaka yaparak güldürmenizle anlaşılır. Eğer o insanı yabancı lisanda güldüremiyorsanız, iyi lisan bilmiyorsunuz demektir. Türkiye Bunun acısını siyaside de askeride de çekiyor. Türk çocuklarımıza çok iyi lisan öğretmemiz lazım. Lobiyi, şahsi dostlukları ancak lisanla kurabiliriz. Tercümanla hiçbir iş yapamayız. Bunun için bu lisanın önemini çok iyi biliyoruz, kendimiz yaşadık. Şimdi İstanbul Beşiktaş'taki British Side Lisan Okulu bu okulu kurmak niyetindeler. Bizim de istediğimiz o eski disiplini şimdiki zamana uyan şekilde tatbik ettirmek. Niyetimiz ülkemize iyi bir okul kazandırmaktır."



"OKULUMU ÇOK SEVİYORDUM, SEKÜLER, LAİK BİR EĞİTİM VARDI, HOCALARIMIZ ÇOK KALİTELİYDİ"



İngiliz Erkek Lisesi mezunu Tankut Ağan ise şöyle konuştu:



"Böyle bir etkinlik yapıldığı için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımı görmek istiyordum, biz vesile oldu. İngiliz Konsolosluğu'nda olması da çok güzel bir tesadüf. İnşallah arkadaşlarımızla bol bol görüşeceğiz. Epey bir zamandır bu okulun yeniden açılmasını düşünüyorduk, tartışıyorduk. Hatta 2 tane çok köklü İngiliz eğitim kurumu ile de görüştük ancak yabancıların müfredatın uygulandığı okulları açması uygun olmadığı için bu projeden maalesef vazgeçtik. Şimdi İngilizce kurslar veren British Side'ın bu konuyla ilgilenmesiyle Kemerburgaz'da bulunan yerde 2018 yılı gibi eğitime geçebilecekler. Heyecanla bekliyoruz. Okulumu çok seviyordum. Hakikaten seküler, laik bir eğitim vardı. Hocalarımız çok kaliteliydi, Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi mezunlarıydılar. Ancak talebe sayısını artırmada sınırlamalar olduğu için bu masrafları karşılamakta zorluk çekildi, bir noktaya gelindi ve Eğitim Bakanlığına geri verildi. Bunun için bir yerin bulunması, okul binasının temin edilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabi olduğu bir takım kaideler var. Pencere büyüklüklerinden sınıf büyüklüklerine kadar, bu proje şartlarına uymak kaydıyla bu binanın yapılması lazım. Dolayısıyla 2018 yılından evvel bu pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ama çalışılıyor, ümit ediyoruz ki o tarihte açılacak. Bizim arzumuz Eğitim Bakanlığı'nın müfredatının uygulandığı bir okul açmak dolayısıyla Türklere açık olacak ve üniversiteye de girme imkanına sahip olacaklar."



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(Tür: İstanbul)