İngiliz köpeğine "diplomatik misafir" kartı

İngiliz büyükelçiden ama eşinin köpeğinin akredite edilmesine teşekkür



ÇANAKKALE - İngiliz Büyükelçi Richard Moore, engelli eşinin köpeği için çıkarılan "diplomatik misafir" kartı için teşekkür etti.

Çanakkale kara muharebelerinin 102. yılı münasebetiyle Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törene İngiliz Büyükelçi Richard Moore, görme engelli eşi Maggie Moore ile birlikte katıldı. Eşine rehberlik eden köpeği 'Star Morre' için ise akreditasyon kartı çıkarıldı. Kartta, "Birleşik Krallık. Diplomatik misafir. Rehber köpek" yazıyor.

Büyükelçi Moore, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından köpek için çıkarılan akrediteye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.