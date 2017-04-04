İngiliz Kadın İslami Usullere Göre Defnedildi

Köyceğiz'de ölmeden önce Müslüman olan İngiliz Karen Milburn İslami usullere göre defnedildi.



İngiltere'den Muğla'ya 6 yıl önce tatile gelen ve çok beğendiği Köyceğiz ilçesine yerleşen Milburn, bir süre önce akciğer kanseri teşhisi kondu ve hastaneye kaldırıldı.



Yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybeden Milburn'ün, ölmeden önce kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu ve İslami usullere göre gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.



Yakınları yabancılar derneğine müracaat ederek, Milburn'ün vasiyetini iletti.



Milburn'ün cenazesi Merkez Hacıbey Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Boğasa Mezarlığında İslami usullere uygun şekilde toprağa verildi.



Müslüman mezarlığına defnedildi



Kılınan cenaze namazı sırasında ilçede yaşayan yabancı vatandaşlar da hazır bulundu.



Cenaze törenine Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ile Milburn'ün yakınları katıldı.



Köyceğiz'i çok seviyordu



Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milburn'ün Köyceğiz'i çok sevdiğini söyledi.



İngiliz kadının bir süre önce kanser teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını belirten Karanfiloğlu, "Milburn, 6 yıl önce Köyceğiz'e yerleşti. Derneğimizin birçok faaliyetine gönüllü olarak katılan, halkın sevgisini kazanmış bir hemşehrimizdi. Hastanede kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş. Yakınları bu bilgi ile bize başvurarak, vasiyeti üzerine de İslami usullere uygun olarak Köyceğiz'e defnedilmesini istediler." dedi.