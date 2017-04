İngiliz Hükümeti Erken Genel Seçim Kararı Aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetin 8 Haziran'da erken genel seçime gidilmesi kararı aldığını söyledi.



May, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bu sabah başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından sürpriz basın açıklaması yaptı.



Bakanlar Kurulu'nun 8 Haziran'da erken genel seçim yapılması kararına vardığını belirten May, bunun için yarın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na teklifin sunulacacağını bildirdi.



Erken seçimin yapılabilmesi için 650 üyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyor. May'in liderlik ettiği Muhafazakar Parti'nin 330 milletvekili bulunuyor. Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, daha önce, teklif gelmesi halinde erken seçime destek vereceklerini söylemişti. İşçi Partisi'nin 229 milletvekili var.



Erken genel seçimin parlamentoda yarın oylanması öngörülüyor.



İngiltere'de normalde seçimler Mayıs 2020'de yapılacaktı. Theresa May, Başbakanlık görevini 13 Temmuz 2016'da David Cameron'dan devralarak Birleşik Krallık'ın 76'ncı ve ikinci kadın Başbakanı olmuştu.