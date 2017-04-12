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İngiliz Gazetesi Melania Trump'a Tazminat Ödeyecek
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İngiliz Gazetesi Melania Trump'a Tazminat Ödeyecek

ABD Devlet Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte "eskort"luk yaptığını iddia eden İngiliz Daily Mail gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı.

İngiliz Gazetesi Melania Trump'a Tazminat Ödeyecek

ABD Devlet Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte "eskort"luk yaptığını iddia eden İngiliz Daily Mail gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı. Gazetenin Trump'a yaklaşık 3 milyon dolar ödemesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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