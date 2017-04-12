İngiliz Gazetesi Melania Trump'a Tazminat Ödeyecek
ABD Devlet Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte "eskort"luk yaptığını iddia eden İngiliz Daily Mail gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı.
ABD Devlet Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte "eskort"luk yaptığını iddia eden İngiliz Daily Mail gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı. Gazetenin Trump'a yaklaşık 3 milyon dolar ödemesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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