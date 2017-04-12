İngiliz Gazetesi Daily Mail'den "Seks İşçisi" Dediği Melania Trump'a Hem Özür, Hem Tazminat

Yugoslavya doğumlu eski model, mücevher ve saat tasarımcısı olan, aynı zamanda 45. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'un eşi olarak yenifirst lady unvanını da alan 47 yaşındaki Melania Trump, geçmişte "seks işçisi" olarak çalıştığını iddia eden Daily Mail hakkında yasal süreci geçtiğimiz Şubat ayında başlattı.



Geçtiğimiz yıl ABD seçim kampanyaları sırasında İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail tarafından yayımlanan haber hakkındaki yasal sürecin başlatılmasının ve Donald Trump'un başkan seçilmesinin ardından oldukça sıkıntılı süreçler yaşayan Daily Mail, bir hata yaptıklarını kabul ederek Melania Trump ile anlaşmaya vardı.



Londra'daki Yüksek Mahkeme'de devam eden yasal süreçte Daily Mail'in tazminat ve tekzip yazısı tekliflerini kabul eden yeni First Lady Melania Trump, ilk başta gazeteye 120 milyon poundluk bir dava açtı; ancak anlaşmanın hangi rakamlar üzerinden yapıldığı mahkeme tarafından açıklanmayan bilgiler arasındaki yerini korumaya devam ediyor.



Açıklamasında, "Melania Trump'un yaşadığı zararı ve bunun maliyetini ödemeyi kabul ettik" diyen gazete, anlaşmanın tutarı hakkında bir açıklama yapmasa da, dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'e bilgi veren bir kaynaktan edinilen bilgilere göre anlaşma, 3 milyon doların altında bir rakam üzerinden gerçekleşti.